بدي أحكي عن حزني.. جورج وسوف ينعى الموزع طارق عاكف

وكتبت جورج وسوف عبر حسابه الشخصي فيس بوك قائلا: "رحمة الله على الموزع الموسيقي طارق عاكف. شو بدي احكي عن حزني، اذا حدًا ما بيعرفك، خلّي شغلك يحكي عنك.

وكانت الفنانة أنغام قد أعلنت، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام عن وفاة الملحن الكبير طارق عاكف

ونشرت أنغام صورة للراحل وعلقت عليها قائلة: "#طارق_عاكف في ذمة الله .زميل عمري وأخي وحبيبي أرقي الناس وأعلاهم خلقًا وأطيبهم قلبًا".

وغردت النجمة أحلام عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير الأستاذ طارق عاكف.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. اللهم أرحمه وأغفر له واسكنه فسيح جناتك".

وأعربت الفنانة التونسية لطيفة، عن حزنها العميق لرحيل طارق عاطف، وغردت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى ألحان اسمعها.. كم ضحكنا.. وكم نجحنا مع بعض.. أعزى نفسي وكل أهلك البقاء لله"

يذكر أن الموزع الموسيقى والموسيقار الراحل طارق عاكف ولد في 28 نوفمبر 1960، وهو ملحن وموزع موسيقى مصرى وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف.

وعلق الفنان جورج وسوف على فيديو نشره حول تألمه على الحرائق التي حدثت في العديد من القرى والمدن السورية قائلا: "أنا أي شيء في حياتي بشوفه ضد الإنسانية وبيوجع القلب والضمير بعلق عليه لأنه بيألمني، وأنا بتمنى الخير وكل حاجة حلوة لكل الدنيا، وده شيء من كل قلبي".

طارق فاروق عاكف، (مواليد 28 نوفمبر 1960 - 22 نوفمبر 2020)، ملحن وموزع موسيقي مصري وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف، وهو يمتلك استوديو (صوت الحب) في القاهرة وعرف عنه الاعتزال مرارًا ثم العودة عن قراره.

دراسته الأكاديمية

درس الموسيقى في دبلوم معهد ليونارد دافينشي قسم الموسيقى في القاهرة، دراسات حرة بمعهد الموسيقى العربية. في العام 1983م تخصص في التأليف والتوزيع الموسيقي.

بدايته العملية

عمل في بداياته كعازف أورج إلى أن شاهده أحد قادة الفرق الموسيقية وهو المايسترو حمادة النادي، وأبدى إعجابه بموهبته وطلب منه العمل معه. عمل طارق عاكف في فرقة الموسيقار عمار الشريعي