أخبار الفن.. منة فضالى تكشف حالة والدتها الصحية.. محمد رمضان يرد على منتقديه بالشال الفلسطيني

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:

كشف الفنانة منة فضالى فى تصريح خاص لصدى البلد عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها بعد خضوعها لعملية جراحية فى عينها

وقالت منة فضالى :" ان والدتها خرجت من المستشفى وحالتها الصحية فى تحسن كبير وتستكمل علاجها فى المنزل"

وتستكمل منة فضالى تصوير مسلسل " هى" و بشكل شبه يومي والعمل يناقش قضية مهمة تخص الفتيات في عمر معين، بالاضافة إلى قضية الثانوية العامة، واحتضان الأب والأم لأبنائهم.

مسلسل "هي" من نوعية أعمال الـ60 حلقة تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول طموحات الفتيات ومواجهة المشاكل لتحقيق هذه الطموحات من خلال شخصيات كثيرة كل واحدة لها حكاية وطموح مختلف تسعى إلى تحقيقه.

نشر الفنان محمد رمضان صورته الشخصية عبر موقع التغريدات القصيرة Twitter بصورة من إحدى حفلاته وهو يضع الشال الفلسطيني الشهير على كتفيه.

من ناحية اخري تعرض محمد رمضان إلى هجوم المتابعين فور استبدال الصورة، واستنكر غالبيتهم نشر رمضان لصورة بالشال الفلسطيني بعد الظهور قبل يومين مع مجموعة من الإسرائيليين أثناء تواجده في حفلة بدبي.

وأصدر مجلس نقابة المهن التمثيلية بيانا رسميا يوضح فيه ما حدث من تصرف وصفه بـ "الفردي" لأحد أعضاء النقابة "أزمة محمد رمضان"، قائلا: قررنا عقد اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية، غدا الاثنين لاتخاذ ما يلزم بشأن الواقعة.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، علق على صورة الفنان محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي أثناء تواجده في الإمارات، مؤكدا أن محمد رمضان اكد لي انه التقط كما كبيرا من الصور في هذا اليوم وانه كان في بلد عربي وليس اسرائيل ولم يعلم جنسية هذا الشاب الذي ظهر معه في الصورة".

أثار الفنان محمد رمضان جدلا كبيرا خلال الايام القليلة الماضية بعد ظهوره مع عدد من الاسرائيليين فى إحدى الحفلات الخاصة بدبى واتهامه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.. وفى التقرير التالى نرصد تطورات أزمة محمد رمضان ..

قرار منتظر من نقابة المهن التمثليلة بشأن أزمة محمد رمضان

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، منذ قليل، بيانًا صحفيًا بشأن أزمة صور الفنان محمد رمضان مع إسرائيليين، التي وقعت مؤخرًا.

وجاء فيه: "تابع مجلس النقابة في الساعات الأخيرة بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب".

وتابع البيان: "ومجلس نقابة المهن التمثيلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات .

وأضاف البيان: "والمجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع، علما بأن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة".

واختتم البيان: "وقد دعونا إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية الإثنين الموافق 23 /11/2020 في تمام الساعة الخامسة مساء لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن.. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة".

تصدر هاشتاج الهضبة عمرو دياب ودينا الشربينى تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد تداول خبر انفصالهما إثر نشوب خلاف علنى بينهما فى أحد الكافيهات وفقا لشهود عيان.

وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل عن حقيقة عودتهما لاستئناف حياتهما الزوجية، بعد هذا الخلاف، وسط أنباء عن طلاقهما، ومغادرة دينا بيت الزوجية.

وعلم "دوت الخليج" من مصدر مقرب من الثنائي الفني الشهير أنه لم يحدث بينهما انفصال مثلما تردد، لافتا إلى أن الأمر اقتصر على ترك دينا الشربيني لمنزل الهضبة عمرو دياب، وهو ما يبرر غياب أي صورة تجمعهما منذ آخر ظهور لهما في مهرجان الجونة السينمائي منذ قرابة شهر.

وأضاف المصدر أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم ينفصلا وأن ما جرى خلاف عادي. وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابها بموقع "إنستجرام"، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما وآخره فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم "إنستجرام"، وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية "ناي".

وكان أحدث ظهور للثنائي سويا في حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي التي انتهت فعالياته الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل"، وذلك عبر تطبيق "أنغامي" وهي من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.

علم موقع دوت الخليج الاخباري، من مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان أنه تلقى نصائح عديدة من زملاء وأصدقاء بإصدار بيان اعتذار رسمي عن ظهوره مع بعض الشخصيات الإسرائيلية في دبي.

محمد رمضان، حسب المصدر، يفكر في النصيحة بالفعل، لكنه يحاول جاهدا حل المشكلة دون تقديم اعتذار، حتى لا يبدو متراجعا بعد دفاعه الأول عن التصوير مع أي إنسان أيا كانت بلده وأيا كان دينه، رافعا شعار الإنسانية.

وحاول محمد رمضان، المعروف بشخصيته العنيدة، إقناع الجميع أن الأزمة ليست أكثر من زوبعة في فنجان، وأنها ستنتهي بتأكيد حبه لفلسطين، ما يبرر نشر صورته مع شاب فلسطيني أولا، ثم نشر علم فلسطين على صفحته الشخصية على الفيسبوك ثانيا، وهو أمر ليس كافيا لإنهاء حالة الغضب ضد محمد رمضان في الشارع المصري الكاره بطبعه لإسرائيل والكيان الصهيوني.

الغريب أن المصدر يؤكد أن "رمضان" يعتقد أن هذه الحرب ضده هدفها إيقاف نجاحاته، ليس إلا، وأن موضوع الوطنية ودماء الشهداء وسيلة للقضاء عليه، وذلك رغم محاولات مقربين إقناعه أن الأمر مختلف، وأن الغضب حقيقي، وأنه لا مفر من تقديم اعتذار واضح لالتقاط صور مع إسرائيليين، لا تتناقض مع الموقف الجمعي الوطني الشعبي، بل تتناقض أيضا مع قرارات النقابات الفنية في مصر.