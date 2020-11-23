فيديو مريم حسين تتغزل بطليقها وترفض الحديث عن زواجها مجددًا:"خط أحمر"

مريم حسين الفنانة المغربية حلت ضيفة على برنامج "كشف" حساب الذي تقدمه الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر شاشة سكوب، وتحدثت مريم حسين خلال الحلقة عن طليقها وعلاقته بها وبابنتها، إضافة إلى تجربة السجن التي مرت بها مؤخرًا.

مريم حسين تتغزل بعفوية في طليقها

مريم حسين عندما تم سؤالها عن مكان طليقها ووالد ابنتها الأميرة، فيصل الفيصل، فردت بعفوية وتغزلت به وقالت: "بقلبي"، لكنها حرصت على توضيح الأمر بسرعة، وأكدت أنها تحب أي شيء أو شخص تحبه ابنتها، لكنها رفضت الحديث عن تفاصيل حياة زوجها الخاصة، مبررة أنها طالما اختار أن يبتعد عن الأضواء فإنها أيضًا لا تستطيع أن تتحدث عنه أو تكشف أي من أسراره الخاصة.

حقيقة زواج طليق مريم حسين وعلاقته بابنتها

كذلك أكدت مريم حسين أن طليقها لم يتزوج مجددًا، بعدما انتشرت تلك الأنباء في الفترة الماضية، وتابعت: "شلون وانا ما اعرف هالخبر وشلون ابنته ما تعرف"، لافتة إلى أنه يتواصل باستمرار مع ابنتهما التي تبلغ من العمر 3 سنوات، كما أشادت بتحمله مسؤوليتها.

مريم حسين رفضت كذلك الحديث عن الأنباء المنتشرة حول زواجها من شخصية مرموقة، وأكدت أن الحديث في هذا الموضوع بمثابة "خط أحمر"، ولا تستطيع كشف أي تفاصيل عن حياتها الخاصة أو زواجها.

مريم حسين ترفض الحديث عن زواجها

وأضافت: "الحديث عن هذا الموضوع خط أحمر لأني أنا جربت لما اتكلمت في المرة الأولى في السوشيال ميديا أصبح الزواج فاشلًا.. عشان كده هالحين ما أقدر أتكلم عن الموضوع.. لكن كل اللي أقدر أقوله إني سعيدة.. أتمنى أخليه هذا الموضوع خاص".

كذلك تحدثت الفنانة المغربية عن تجربتها داخل السجن بعد أزمتها مع الإعلامي صالح الجسمي، وأكدت أن تلك التجربة كانت جيدة وتعلمت منها الكثير، وتابعت: "تقربت من الله وانتظمت في الصلاة وكان درسا أفتخر فيه".

وكانت الفنانة مريم حسين قد تعرضت لأزمة بسبب قضيتها مع صالح الجسمي والحكم بحبسها حيث حاول بعض النجوم التوسط من أجل تقديم حلول للإفراج عنها من أجل ابنتها الوحيدة، ومن بينهم الفنانة أحلام، إلى أن تم إغلاق القضية والإفراج عن مريم في شهر فبراير من العام الجاري بعد أيام من حبسها.