ظهور نادر لنجل الفنان داود حسين يثير الجدل والجمهور يشبهه بحسين الجسمي

داود حسين النجم الكويتي أثار الجدل بين متابعيه بعد أن انتشرت صورة نادرة له مع نجله حسين، في أحد المناسبات والتي لاقت تداولًا كبيرًا بين محبيه، الذين علقوا أيضًا على ملامح نجله وشبهوها بالنجم الإماراتي حسين الجسمي.

ظهور نادر لنجل داود حسين

الإعلامية الكويتية مي العيدان نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة الفنان داود حسين ونجله حسين، خلال تواجدهما في أحد المناسبات، ولم تكشف عن تاريخ التقاط الصورة، لكنها وجهت أكدت أن نجل الفنان الكويتي يشبه والدته كثيرًا، أكثر من والده، وكتبت:"لأول مرة صورة حسين ابن الفنان الكبير داود حسين.. نسخة من والدته أكثر من داود"

لكن الجمهور كان له رأي آخر، حيث أكد البعض أن الشاب حسين، نجل الفنان داود حسين، ملامحه لم تشبه أي من والديه، بل شددوا على أنه نسخة من المطرب حسين الجسمي، خاصة طريقة ابتسامته وعينيه، فيما وجد البعض أن ابتسامته تشبه أيضًا ابتسامة والده

الجمهور يشبه ملامح نجل داود حسين بـ حسين الجسمي

وانتشرت الصورة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق البعض على الشبه بين نجل داود حسين وحسين الجسمي، فقال أحدهم: "نسخة من حسين الجسمي والله عبالي هو"، وقال آخر: "عن جد يشبه حسين الجسمي".

وبالرغم من انتشار الصورة وإثارتها لتعجب الجمهور، إلا أن الفنان الكويتي لم يعلق عليها حتى الآن، أو على الآراء التي تقول إن نجله يشبه الفنان حسين الجسمي.

أحدث أعمال داود حسين

في سياق آخر يستعد داود حسين إلى تصوير عمل درامي جديد من المقرر عرضه في شهر رمضان لعام 2021، وهو مسلسل بعنوان "بوطار"، حيث يشارك في بطولته بجانب داود كل من الفنانين محمد العجيمي وإبراهيم الحربي ونخبة من الممثلين الشباب، وهو من تأليف وإنتاج بندر طلال السعيد ومن إخراج ثامر العسلاوي، ويشهد العمل عودة داود للكوميديا بعد غياب 7 سنوات تقريبا.

الجدير بالذكر أن أحدث الأعمال التي شارك فيها الفنان داود حسين كان مسلسل "في ذاكرة الظل" والذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا ملحوظا، وهو من بطولة عبير الجندي ويعقوب عبد الله وشيماء علي وغيرهم.