7 مناسبات سعيدة للنجوم هذا الأسبوع.. سارة درزاوي تحتفل بخطوبتها وإبنة نوال الزغبي تتم عامها الـ 22

المناسبات المبهجة سيطرت على أجواء الوسط الفني في الأيام الماضية حيث لم تمنع أزمة كورونا بعض الفنانين من التجمعات والإحتفال بالعديد من المناسبات السعيدة من أعياد الميلاد وحفلات الخطوبة. فإحتفلت نجمة مسرح مصر سارة درزاوي بخطوبتها، كذلك اعلن الفنان احمد سلطان خطوبته بشكل مفاجئ، اما كل من آيتن عامر ووائل جسار وابنة نوال الزغبي وهند صبري وريهام أيمني فإحتفلوا بيوم مولدهم وسط تلقيهم معايدات مميزة من زملائهم ومن الجمهور.

رصدنا لكم أجواء المناسبات السعيدة التي احتفل بها النجوم في الأيام الماضية:

خطوبة سارة درزاوي

الفنانة سارة درزاوي نجمة فرقة "مسرح مصر" فاجأت الجميع بالإعلان عن خطوبتها، فنشرت صورة لها مع خطيبها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة :" أخيرا عملتها ..الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه".

وتفاعل زملائها مع اعلان خطوبتها وقدموا لها التهاني فكتب محمد أنور :"الف مبروك يا سارة وربنا يتمملكم بخير يارب"، وعلق أوس أوس :"الف مبروك يا سوسو وعقبال الليلة الكبيرة"، وتوجه لها حمدي الميرغني قائلاً :"مبروك وربنا يتمملكم علي خير و يبعد عنكم كل شر".

عيد ميلاد وائل جسار

النجم اللبناني وائل جسار احتفل بعيد ميلاده الذي وافق في 22 نوفمبر الحالي وحرصت زوجته على الإحتفال بهذه المناسبة السعيدة عبر انستغرام فنشرت صورتهما معا ووجهت له رسالة رومانسية كتبت فيها: "كل ما بتكبر سنة عم يكبر حبك بي قلبي ١٠٠ سنة.. ومهما طال بينا الزمن راح يضل قلبي ينبض باسمك ليوصل حبنا للسما، كل عام وأنت الأمل وعلى الأرض ملك بحبك تتلخص الدنيا".

عيد ميلاد هند صبري

الفنانة التونسية هند صبري شاركت جمهورها بصورة لها من حفل عيد ميلادها وهي تقطع قالب الكيك ووجهت رسالة شكر لكل من هنأها وعلقت قائلة: "عيد بأية حال عدت يا عيد، أشكر الله على محبة أهلي وأصدقائي وعائلتي الكبيرة التي تشمل زملائي وجمهوري.. أحبكم".

هند صبري تلقت المعايدات من زملائها النجوم وبينهم النجمة ليلى علوي التي كتبت لها "كل سنة وإنتى طيبة يا هند، وعقبال سنين كتير من الإبداع والأعمال المهمة والمتميزة".

عيد ميلاد آيتن عامر

الفنانة آيتن عامر احتفلت بعيد ميلادها في حفل عائلي بحضور زوجها و أفراد أسرتها وشقيقتها الكبرى وفاء عامر وابنها وأصدقائها المقربين من المشاهير وبينهم الإعلامية بوسي شلبي.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو من احتفال آيتن عامر المبهج حيث كانت ترقص بسعادة، ونشرت بدورها صورة لها أمام كعكة عيد ميلادها، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة: ميرسي أوى لكل الأمنيات الحلوة دي، وربنا يخليكوا ليا، والحمد لله على كل النعم والناس والأخوات والأصحاب اللى بيحبوني وموجودين في حياتي.

خطوبة احمد سلطان

الفنان الشاب أحمد سلطان أعلن يوم أمس خطوبته عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ونشر مجموعة صور من قراءة الفاتحة، معلقا : "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قرينا الفاتحه ربنا يجعلها بدايه طيبه بإذن الله شكرًا يارب الحمد لله".

وسارع زملائه الى توجيه التهاني له بينهم الفنانة زينة التي كتبت له: "مبروك يا ابو السلاطين ربنا يتمم لك علي خير انت وعروستك القمر.

ابنة نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها

تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي احتفلت بعيد ميلادها الـ 22 ونشرت صورة من اجواء الحفل عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها وهي ترتدي فستان أسود وأمامها قالب الحلوى المزين بالرقم 22 في إشارة الى سنوات عمرها.

يذكر ان تيا اتجهت في الفترة الأخيرة نحو التخصص بمجال تصميم الأزياء.

عيد ميلاد ريهام ايمن

الفنانة ريهام أيمن احتفلت يوم الخميس 19 نوفمبر بعيد ميلادها في منزلها الزوجي مع شريف رمزي وبحضور عدد كبير من النجوم وبينهم دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وإيمي سمير غانم وحلا شحة وهشام ماجد ودرة وزوجها وكريم محمود عبد العزيز وزوجته وأصدقاء آخرين.

وشاركت ريهام أيمن مع زوجها الجمهور بمجموعة صور مبهجة من اجواء الحفل، وظهرت متألقة بتايلور وردي مع اطلالة شعر ناعمة.

يذكر أن ريهام أيمن ابتعدت عن الوسط الفني منذ زواجها من الممثل شريف رمزى عام ‏‏2015، ‏ورزقت ‏منه ‏بطفلين ‏هما ‏رمزي وليليا.‏