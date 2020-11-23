عبد الله السدحان يعود لتصوير "الديك الأزرق" وفريق العمل يتعرض لموقف طريف بسبب "ذبيحة"..بالفيديو

عبدالله السدحان عاد لتصوير أحدث أعماله الدرامية وهو مسلسل "الديك الأزرق" الذي توقف تصويره خلال الشهور الماضية نظرا للأوضاع الخاصة بفيروس كورونا وقد واجه فريق عمل المسلسل أثناء التصوير موقفا صعبا وطريفا.

عبد الله السدحان يحتفل باستكمال تصوير مسلسل "الديك الأزرق"

عبدالله السدحان نشر فيديو عبر حسابه على "تويتر" كشف من خلاله عن الاحتفال الذي أعده للنجوم المشاركين في بطولة مسلسل "الديك الأزرق"، وذلك عقب وصولهم للعاصمة المصرية القاهرة لاستكمال العمل الذي توقف تصويره منذ أشهر طويلة بسبب أزمة فيروس كورونا، وأكد الفنان عبد الله السدحان أنه اقترح على فريق إنتاج المسلسل أن يحتفلوا بتقديم ذبيحة، ورغم تنفيذ الإنتاج لإقتراح الفنان الكبير لكنهم واجهوا أزمة طريفة.

الإقتراح الذي ندم عليه الفنان عبد الله السدحان

عبدالله السدحان أوضح أنه ندم على الاقتراح الذي قدمه بسبب هروب الذبيحة وصعوبة تنفيذ اقتراحه الذي أكد ندمه عليه، فعلق الفنان الكبير على الفيديو قائلا: "بمناسبة وصول جميع الزملاء والزميلات لاستكمال تصوير مسلسل (الديك الازرق)، شاوروني الإخوة في الإنتاج ماهية الاحتفال اقترحت انا اقتراح الله لا يعيده من اقتراح، نجيب ذبيحة ونشوي على البيسين (المسبح) جابوا الذبيحة وهذا الي حصل".

عبدالله السدحان في مصر لتصوير أحدث أعماله

عبدالله السدحان تفاعل العديد من متابعيه وزملائه مع الفيديو الذي نشره وطالبوه بعدم الندم على تقديم مثل هذا الاقتراح فكتب الفنان محسن الشهري تعليق على الفيديو الذي نشره الفنان عبد الله السدحان فكتب: "ابو تركى أول شيء حمد لله على سلامة من كان متواجد فكرتك طيبة وفيها خير لان هذا اللحم راح يوزع للفقراء والمساكين، الا بيض الله وجهك على الفكرة وما حصل شي طبيعي، بعضهم ما يقدر يذبح ارنب لكن كتب الله لك اجر النية وملحوقين خير".

عبد الله السدحان قد كشف عن وصوله للقاهرة خلال الفترة الماضية وبداية تصويره لمسلسل "الديك الأزرق" في فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر" قال فيه: "الساعة 6 ونصف بتوقيت مصر، ما أجمل أن تنام وتستيقظ مبكرا وتريح جسدك، وتقرأ المطلوب منك من مشاهد بحيث لا تعطل نفسك ولا الآخرين وكذلك زملائك من الممثلين، القراءة والتركيز شيء مهم حدا، أحببت أصبح عليكم تحياتي لكم جميعا". ويشارك في بطولة مسلسل "الديك الأزرق" مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا في الخليج ومصر منهم الفنان بيومي فؤاد والفنانة شيماء سيف، والفنان سعيد الصالح، ونورة محمد، ويدور العمل في إطار كوميدي ويناقش العديد من القضايا الإجتماعية وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.