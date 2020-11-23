رسائل وداع النجوم للموسيقار طارق عاكف مستمرة ونبيل شعيل يبكيه: "فقدت صديق العمر"

طارق عاكف الموسيقار والموزع الموسيقي الكبير الذي رحل خلال الساعات الماضية عن عمر يناهز 60 عاماً، مما تسبب في حالة حزن في الوسط الفني العربي ونعاه العديد من النجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أصالة وصابر الرباعي ينعيان الموسيقار الراحل طارق عاكف

صابر الرباعي نعى الموسيقار الراحل طارق عاكف في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" كما طلب من متابعيه الدعاء للموسيقار الكبير فكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله في وفاة المايسترو الأستاذ طارق عاكف رحمه الله واسكنه فسيح جناته..نسألكم الدعاء"، كما نعت كذلك الفنانة أصالة الموسيقار طارق عاكف عبر تغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر" فكتبت: "مع الأحبّة الّذين رحلوا أستاذ أسعد الملايين على مرّ السنين ..رحم الله الفنّان الكبير طارق عاكف وأسكنه فسيح جنّاته".

الموسيقيون ينعون الراحل طارق عاكف

نواف عبد الله المحلن الكويتي نعى كذلك الموسيقار الراحل عبر حسابه على "تويتر" فكتب: "رحم الله الأستاذ الكبير طارق عاكف واسكنه فسيح جناته خبر محزن"، كما نعى أيضا الملحن عزيز الشافعي الراحل طارق عاطف فكتب: "الموزع الموسيقي الكبير طارق عاكف في ذمة الله، الله يرحمه ويحسن إليه ويصبر أهله"، مشعل العروج المطرب والملحن الكويتي نشر تغريدة مؤثرة عبر حسابه على "تويتر" تحدث فيها على الإرث الفني الكبير الذي تركه الموسيقار الراحل فقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدت اليوم أخ وصديق ومعلم ونجم كبير في مشواري وفي عالم الموسيقي، رحل وترك ارثاً تتعلم منه الاجيال، رحم الله الموسيقار طارق عاكف واسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله".

محمود سرور العازف المصري نشر صورة تجمع كل من الموسيقار الراحل طارق عاكف والعازف الراحل محمود الجرشه فكتب: "جالك حبيبك يا عم محمود الله يرحمكم كنتم عباقره الموسيقي لمن لا يعرف الصوره تجمع الفنان محمود الجرشه عازف الكمان والفنان طارق عاكف عازف الاورج والموزع الكبير وهو أعظم من عزفا الكمان والاورج الشرقي في التاريخ رحمهما الله".

نبيل شعيل عن رحيل طارق عاكف: "فقدت صديق العمر"

نبيل شعيل كتب رسالة مبكية في وداع الموسيقار طارق عاكف الذي وصفه بصديق العمر فكتب عبر حسابه على "تويتر": "فقدت قبل أن تفقد الساحة الفنية صديق العمر الموسيقار طارق عاكف، الذي جمعتني معاه أخوة وصداقة امتدت معه طوال مشواري ومشواره الفني، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، اتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد"، كما نعى الفنان الكبير رابح صقر الموسيقار الراحل عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "رحم الله الأستاذ والصديق ورفيق دربي طارق عاكف، واسأل الله العلي القدير أن يرحمك ويغفر لك ويتجاوز عنك ويسكنك فسيح جناته و يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان"، وكانت العديد من النجوم قد نعوا أيضا الموسيقار الرحل ومنهم الفنانة أحلام وأنغام، وعبد الله الرويشد، ونوال الكويتية، وعبد المجيد عبدالله.