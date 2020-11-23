فيديو ابنة انتصار الشراح حزينة بعد أزمة والدتها:"مازالت مريضة رغم مغادرتها المستشفى"

شائعة وفاة انتصار الشراح صدمت المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة في ظل عدم تعليقها بنفسها أو ظهورها مع أي من المقربين إليها لتطمئن الجمهور على حالتها الصحية.

ابنة انتصار الشراح تعلق على شائعة وفاتها

دلال ابنة انتصار الشراح قررت الرد على شائعة وفاة والدتها النجمة الكويتية من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا الكويت" الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد على قناة سكوب، حيث روت دلال وقع الخبر عليها وعلى والدتها فور سماعه، وأكدت أنها عندما انتشرت الشائعة مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي كانت دلال خارج المنزل، وصدمت عندما قرأت تلك الأنباء وبدأت تتلقى رسائل تسأل عن حالة والدتها الصحية وحقيقة تلك الأخبار.

وأضافت ابنة انتصار الشراح أنها لم تستطع التصرف بحكمة وقتها، وانتابتها حالة توتر شديدة، بسبب الاتصالات والرسائل التي تلقتها، وعاتبت من أطلقوا مثل هذه الشائعات وأكدت أنها تؤثر على العائلة وعلى صاحبة الشائعة أيضًا، لافتة إلى أنه قبل إطلاق مثل هذه الأنباء، كان من الطبيعي أن يتم سؤالها من أجل التأكد، إلا أن ذلك لم يحدث.

تفاصيل الحالة الصحية لـ انتصار الشراح بعد مغادرتها المستشفى

وأوضحت دلال أنها ووالدتها تحاولات النظر إلى تلك الأمور بإيجابية، من منطلق أن الجمهور خائفًا على صحة الفنانة القديرة ويحاولون التعبير عن حبهم لها.

وكشفت ابنة الفنانة الكويتية أن والدتها تعاني منذ سنوات طويلة من قصور بالكلى، وعندما تجاوزت المرحلة الأولى من علاج تقرحات المعدة، التي خضعت لعملية بسببها مؤخرًا؛ عادت لتعاني مجددًا مع الكلى، التي أثرت عليها العملية الجراحية بالمعدة، وتابعت: "خلصت من شيء ورجعت لشيء ودخلت في دوامة ثانية".

وأكدت دلال ابنة انتصار الشراح أن والدتها لازالت متعبة وتعاني من مرضها حتى الآن، رغم مغادرتها المستشفى قبل أيام قليلة، مشيرة إلى أن المريض عندما يخرج من المستشفى يحتاج لفترة نقاهة حتى يتعافى تمامًا، إلا أن حالة والدتها تزيد عليها الآن، مشاكل الكلى، كما تمنت من الجميع الدعاء للفنانة القديرة بالشفاء، وعدم تداول مثل هذه الشائعات.

انتصار الشراح وأزمتها الصحية

انتصار الشراح كانت قد خضعت لعملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء، نتج عنها إصابتها بمضاعفات خطيرة بسبب معاناتها في الأساس من مشاكل في الكلى، إضافة إلى مرض الضغط والسكري، ويبدو أن هذا ما تسبب في انتشار شائعة وفاتها، التي تصدرت اهتمامات الجمهور في الأيام الأخيرة

انتصار الشراح الفنانة الكويتية قد نقلت قبل أسابيع إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى الأميري، بعد مضاعفات مرت بها نتيجة إجرائها عملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء، وأعلنت الخبر الكاتبة مريم القلاف، التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها مع الفنانة الكويتية القديرة، وعلقت عليها قائلة: "امي واختي الكبيرة وصديقتي ربي يقومج بالسلامه يارب.. دعواتكم"، وبعدها كشفت بعض من تفاصيل حالتها الصحية، وأكدت أن انتصار كانت تشكو مؤخرًا من ألم بالمعدة، فخضعت لمنظار لمعرفة السبب لكنها لم تستجب للعلاج الذي وصفه لها الطبيب، الذي قرر بعدها أن تخضع لعملية جراحية.