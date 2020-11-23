أحمد فهمي يروج لأغنيته الجديدة "وحق الله".. وأحمد الشامي يرد "وحق الله مبروك عليك"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان أحمد فهمي لأغنيته الجديدة "وحق الله" ، عن طريق نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق فهمي على الفيديو قائلاً: "وحق الله...اللينك في البايو" ، حاز الفيديو على اعجاب الجميع، علق الفنان احمد الشامي قائلا:" وحق الله مبروك عليك" ، علقت الفنانة رانيا منصور قائلة:" الاغنية لذيدة قوي"، هناه الكثير من النجوم.
تفاعل الجمهور مع الاغنية قائلاً: "ايه الجماله ده مليون مبروك" ، وكتب معجب آخر :" حلوة قوي يا فهمي" ، وقال آخر:" انت كل يوم لازم تنزل اغنية ايه الجمال ده".
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي، مشاركته في مسلسل "أسود فاتح" وهو بطولة بطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.