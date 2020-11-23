أحمد فهمي يروج لأغنيته الجديدة "وحق الله".. وأحمد الشامي يرد "وحق الله مبروك عليك"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان أحمد فهمي لأغنيته الجديدة "وحق الله" ، عن طريق نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق فهمي على الفيديو قائلاً: "وحق الله...اللينك في البايو" ، حاز الفيديو على اعجاب الجميع، علق الفنان احمد الشامي قائلا:" وحق الله مبروك عليك" ، علقت الفنانة رانيا منصور قائلة:" الاغنية لذيدة قوي"، هناه الكثير من النجوم.

تفاعل الجمهور مع الاغنية قائلاً: "ايه الجماله ده مليون مبروك" ، وكتب معجب آخر :" حلوة قوي يا فهمي" ، وقال آخر:" انت كل يوم لازم تنزل اغنية ايه الجمال ده".