بهذه الكلمات.. منة فضالي توجه نصيحة إلى جمهورها ومتابعيها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت منة فضالي عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورة لها، وعلقت قائلة"نصيحة لكي تعيش في هذه الدنيا ليكن بينك وبين الناس حدود، لاتسمح لأحد أن يتخطاها كن كبيت جميل والحدود على السور الذى يحميك".

يذكر أن آخر أعمال منة فضالى مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى.