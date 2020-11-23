بإطلالة رقيقة.. نرمين ماهر تخطف الانظار على "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نرمين ماهر، جمهورها بنشر صورة جديدة لها خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت نرمين، ترتدي بنطلون أسود وبه بعض النقشات البيضاء، وتيشرت اسود اللون وتبتسم في الصورة، علقت عليها بوضع قلوب حمراء .

حازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: "ايه الجمال والحلاوة دي " ، وكتب معجب آخر: "قمر ما شاء الله"، وقال آخر: مشوفتش في حياتي جمال كده".

يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر، الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي، من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.

