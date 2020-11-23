عباس أبو الحسن عن محمد رمضان: نمبر وضيع

وكتب "أبو الحسن" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "عم انت مالك ؟!..لأ مالي جدا..اي حدث في الكون وبالإخص في بلدك انت لك دور اساسي وحتمي انك تعبر بل وتعلن عن رايك سواء بالسلب او بالإيجاب فيه، كل واحد بلغته ومقدار شجاعته..لكن ضروري انك تعبر وتعلن..الضمير الجمعي التراكمي بيتكون من كدة.. الاجيال اللي تحتنا يتشكل جزء من وعيها من الاجيال السابقة مش الاجيال الصامتة؟". وأضاف قائلا: "كونك يائس من التغيير مش معناها ابدا انك تتبلد وتكبر دماغك وتتقوقع ! كون نصيبك الملعون انك جيت في قاع دورة أمة ثقافيا وأخلاقيًا انك تقول طب وانا مالي أو ما هو اصلا مافيش فايدة..حتة في حتة هاتتبلد وتبقي كائن نفعي منكفأ علي ذاتك ومصالحك الشخصية مافيش فرق كتير وبين الحيوان.

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان عباس أبو الحسن من جديد على أزمة محمد رمضان عقب تصويره مع فنانين إسرائيليين ولاعب كرة أيضا والهجوم الذي تعرض له من الجميع.

الكارثة اللي كل واحد فينا مسؤول عنها في ذاته وميقدرش يعلقها علي شماعة ايا كانت هي الهزيمة الداخلية.

عبر عن رايك الحقيقي في الفن والادب والجمال والتدني والقيم والخيانة وكل انواع السلوك الانساني والاهم انك تفكر كويس وتعيد النظر في أرائك الأولية لانها في الاغلب نتاج موروث اجتماعي مالوش اساس من العقل ولا المنطق..دورك كمان انك تثقف نفسك وتطلع علي أراء مغايرة في اي موضوع قبل ما تتسرع وتعلق بالسلب او بالايجاب.حجب صوتك ورايك جريمة، نمبر وضيع".