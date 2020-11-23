امسية للشاعر عبد الله حسن بالاوبرا.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - فى اطارالنشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية تنظم أمسية شعرية غنائية للشاعر عبدالله حسن في السابعة مساء الأربعاء ٢٥ نوفمبر علي المسرح الصغير.

وتتضمن مختارات من القصائد الشعرية الشهيرة التي قدمها في مسيرته الفنية منها احترامي ، حوار مع طبيب نفسي ، هتبكي عليا ، صباح النصر ، أخر رسالة ، عزيزي أنا ، أنا اتربيت ،أملكيني ، اللي مقالتهوش أمي ليا وغيرها ويتخللها فقرة غنائية لفرقة عشاق النغم بقيادة المايسترو محمد عبد الستار .

يذكر أن الشاعر عبد الله حسن من مواليد عام ١٩٨٥ بمدينة طنطا وقد اشتهر عام ٢٠١٢ بأداء الشعر السياسي وقدم العديد من القصائد الشعرية التي لقيت نجاحا جماهيريا واسعا كما كرمته الدوله علي قصيدتي نفس ابقي ضابط عام ٢٠١٤ واحترامي عام ٢٠١٥ بالاضافة لمشاركته في العديد من البرامج التليفزيونية الشهيرة .