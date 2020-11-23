"الوصية" مستمر على المسرح القومي

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح انه و بناء على توجيهات الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تقرر مد عرض "الوصية" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح ليعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على المسرح القومي بالعتبة فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

يذكر ان العرض افتتح الخميس الموافق ١٩ نوفمبر الجاري و ذلك ضمن مبادرة "إعرف جيشك " التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية و رفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب، العرض عن قصة الشهيد محمد المعتز رشاد أحد مقاتلي القوات المسلحة البواسل، و الذي استشهد بمدينة رفح عام ٢٠١٥، و ذلك بمشاركة كوكبة من ألمع نجوم المسرح المصري .

"الوصية " عن الشهيد محمد المعتز رشاد ، من بطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل ، محمود حافظ ، محمد دسوقي ، ألحان المهدي ، بسنت صيام، البطولة الغنائية مي فاروق ، أشعار محمد بهجت، موسيقى و ألحان أحمد كيكار ، إستعراضات دكتور مجدي صابر، ملابس هالة الزهوي، ديكور محمد الغرباوي ، مخرج منفذ علا فهمي، العرض من تأليف الكاتب المبدع أيمن سلامة، و إخراج المخرج الكبير خالد جلال.