شاهد..تامر حسني يزور أحد معجبيه الأطفال داخل منزله

القاهرة - محمد ابراهيم - انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء زيارة النجم تامر حسني، لأحد معجبيه في منزله وأشاد به الجماهير.

وظهر الطفل في الفيديو وهو في زهول تام بسبب مفاجئته بزيارة النجم تامر حسني له في منزله والذي يعد من أشد المعجبين بتامر حسني.

وجاء ذلك عقب أزمة النجم تامر حسني مع زوجته بسمة بوسيل والتي كانت ستؤدي إلى طلاقهم.