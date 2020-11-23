سميرة سعيد تنعى الموسيقار طارق عاكف: "فجعت بوفاة فنان موهوب"

حيث قامت "سعيد" بنشر صورة له وعلقت قائلة: "فجعت بوفاة فنان موهوب.. كان له معي ومع فنانين كبار نجاحات كبيرة وعظيمة.. رحمك الله واسكنك فسيح جناته #طارق_عاكف".

يذكر أن أخر أعمال "الديفا" سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.