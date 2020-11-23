الربو والحساسية.. وعد بحري تدخل المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

نشرت الفنانة وعد بحري، مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء تواجدها بأحد المستشفيات في السعودية بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة تسببت في وضعها على جهاز التنفس.

وقالت وعد بحري، في تعليقها على الفيديو، "تعبانة لكن انا الحمدلله بخير.. بس خلاص ماعدتش قادرة استحمل الاخبار الحزينة والله.. الربو والحساسية بيزيدوا مع الحالة النفسية السيئة.. الله المستعان دعواتكم".

وتلقت وعد بحري، عددًا من التعليقات من متابعيها، حيث قال البعض "سلامات ربنا يشفيكي"، "كورونا ولا ايه"، "ألف سلامة عليكي ما تشوفي حاجة وحشة".

كانت وعد بحري، أصدرت آخر ألبوماتها بعنوان "فرحتى بيك" وتضمن الألبوم الجديد 10 أغان، وتعاونت فيه بحرى مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار والشباب، ويعد هذا أول ألبوم غنائي لها بعد قرار العودة من الاعتزال الذي اتخذته بداية عام 2018.

ومن بين أغاني الألبوم أغنية "انت معايا" التي غنتها وعد أمام ابنها "عيسى"، وتتعاون في الألبوم مع 3 ملحنين فقط، هم: أسامة عبد الهادي وأحمد عبد السلام وعمرو عبد الفتاح، والمكساج: فادي التمساح، والماسترينج: أسامة الهندي.

يذكر أن آخر أعمال وعد البحرى ألبومها “فرحتى بيك” والذى ضم مجموعة متنوعة من الأغنيات، حول مواضيع الحب والفرح والتفاؤل، والبحث عن البهجة والأمل والسرور ونبذ العنف، وتعاونت فى هذا الألبوم مع عدد من الشعراء، منهم محمد الغنيمى وأحمد شتا وناصر الجيل ووائل توفيق، ومن الملحنين مدين وعمرو حليم وشريف الوسيمى.

يشار إلى أن وعد بحرى شاركت في برنامج سوبر ستار2 ووصلت للنهائيات، وبدأت الغناء في الرابعة من عمرها حيث اكتشفت أسرتها موهبتها مبكرًا وغنت في العديد من المناسبات المحلية آنذاك. حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وتقيم حاليًا بين أبوظبي حيث عائلتها والقاهرة حيث تنشط فنيًا وتحيي العديد من الحفلات أهمها حفلات دار الأوبرا المصرية في القاهرة حيث غنّت فيها عدة مرات بالإضافة لمشاركتها في مهرجان الأغنية العربية وإحيائها حفلًا ضخمًا بمسرح سيد درويش بالإسكندرية، كما شاركت بالاحتفالات الوطنية في ليبيا مؤخرًا وأحيت حفلًا ضخمًا في الرباط حضرته زوجة ملك المغرب.