«لما بنتولد» يمثل مصر في الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي

نشر الناقد مجدي الطيب، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يعلن فيه اسم الفيلم المصرى المرشح للأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في نسخته الـ 93.

وقال "الطيب"، "فيلم (لما بنتولد) إخراج تامر عزت، هو الفيلم الذي يمثل السينما المصرية في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.. مبروك للمنتج معتز عبد الوهاب".

"لما بنتولد" تأليف نادين شمس، بطولة عمرو عابد، محمد حاتم، أمير عيد، سلمى حسن، ابتهال الصريطي، إخراج تامر عزت.

وكان عبر الفنان محمد حاتم، عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة، وذلك على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية بنشره صورة الجائزة وصورة له من الفيلم.

وعلق الفنان محمد حاتم، "سعيد بحصولي على جائزة أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة عن فيلم "لما بنتولد" وحصول المؤلفة نادين شمس على جائزة أفضل سيناريو".

يذكر أن هذه الجائزة الثانية لـ محمد حاتم عن فيلم "لما بنتولد"، حيث حصل على جائزة أفضل ممثل صاعد في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة ولجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير على بدرخان وعضوية مدير التصوير سمير فرج والسناريست د. أشرف محمد والفنانة سلوى محمد علي والناقدة آمال عثمان

وكانت اختتمت قبل ساعات الدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية فى جنوب السويد، وشهد حفل الختام كلمة لمؤسس ورئيس المهرجان المخرج محمد قبلاوي شكر فيها جميع المشاركين، وأبدى سعادته بالنجاح الواضح الذي حققته الدورة رغم تحديات جائحة فيروس كورونا التي أثرت على كل القرارات التنظيمية.

كما كشف عن أن المهرجان سيشهد تغييرات بداية من الدورة الحادية عشر، والتي تقرر أن يغير المهرجان موعده انطلاقًا منها، لتقام الدورة خلال الفترة بين 2 و7 أبريل 2021، كما أنه بداية من الدورة القادمة سيتم تغيير اسم البرنامج المخصص للصناع (سوق ومنتدى مهرجان مالمو) ليصير "أيام مالمو لصناعة السينما".

وحصدت جائزة أحسن سيناريو المؤلفة الراحلة نادين شمس عن فيلم "لما بنتولد" إخراج تامر عزت – مصر، كما حصد عن نفس الفيلم الفنان محمد حاتم جائزة أحسن ممثل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، حيث يحتوي على 9 أغاني تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لـ 3 شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم.