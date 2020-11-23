نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدي أحكي عن حزني.. المطرب جورج وسوف ينعى الموزع طارق عاكف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المطرب السوري جورج وسوف، عن حزنة الشديد لـ وفاة الموزع الموسيقي الكبير طارق عاكف الذي توفي صباح اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "اسنتجرام".

حيث قام "وشوف" بنشر صورة له، وعلق عليها قائلا: "رحمة الله على الموزع الموسيقي طارق عاكف. شو بدي احكي عن حزني، اذا حدًا ما بيعرفك، خلّي شغلك يحكي عنك، كلام الناس‬، ‫لسه الدنيا بخير،‬ الحب الاولاني،‬ ‫طبيب جراح،‬ ‫الحب الكبير‬، ليل العاشقين، ‫ارضى بالنصيب،‬ ‫حد ينسي، قلبو‬، الكلمة الطيبة،‬ ‫حبيبي كده‬، ‫يا بيّاعين الهوى‬... وغيرهم كتار".

يذكر أن الموزع الموسيقى والموسيقار الراحل طارق عاكف ولد في 28 نوفمبر 1960، وهو ملحن وموزع موسيقى مصرى وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف.