تعرف على الأزمة بين منة فضالي ومنتج مسلسل "سكن بنات"

وقالت منة فضالي من خلال مكالمة هاتفية لـبرنامج "ET بالعربي": "مشكلتي ليست مع ايتن عامر هي صديقة أحبها جدا ويعتبر "سكن بنات" أول تعاون بيننا، ولكن مشكلتي مع المنتج ممدوح شاهين لأنه هو الذي أجري الاتفاق، وجعلني من ضمن أبطال المسلسل، وكان من ضمن الاتفاق كتابة اسم الفنانة وفاء عامر بطلة المسلسل علي أول "التتر" ثم أنا ثم اسم الفنانة ايتن عامر لأنها "ضيفة شرف" في المسلسل مثلما حدد منتج المسلسل.

في سياق متصل، تستكمل منة فضالى تصوير مسلسل "هى" وبشكل شبه يومي والعمل يناقش قضية مهمة تخص الفتيات في عمر معين، بالإضافة إلى قضية الثانوية العامة، واحتضان الأب والأم لأبنائهم.

مسلسل "هي" من نوعية أعمال الـ60 حلقة تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول طموحات الفتيات ومواجهة المشاكل لتحقيق هذه الطموحات من خلال شخصيات كثيرة كل واحدة لها حكاية وطموح مختلف تسعى إلى تحقيقه.

