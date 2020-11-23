لهذا السبب.. ياسمن صبري تريند على "تويتر"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد استضافتها لـ "سيدة المطر" الحاجة نعمات في منزلها.

في سياق متصل، شاركت الفنانة ياسيمن صبري، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث ظهرت "صبري" في الصور برفقة الحاجه "نعمات" الشهيرة بـ "سيدة المطر"، وعلق على الصورة قائلة:" الحاجة نعمات نورتني النهارده في البيت، شربنا الشاي مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير. ست صبورة ومكافحة. ربنا يديها الصحة وطول العمر".

ومن جانبها وجهت سيدة الأمطار الشكر للفنانة ياسمين صبري، بعد استقبالها في منزلها وتكفلها بها وتقديم مرتب لها مدى الحياة.

وقالت السيدة في فيديو سابق لها: "الفنانة ياسمين صبري كلمتني اول ما عرفت بقصتي ووعدتني انها هتتكفل بيا وبعتتلي مرتب سنة.. ربنا يجازيها كل خير".

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت قد أعلنت منذ يومين تكفلها الكامل بحالة السيدة نعمات.

