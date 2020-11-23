الكتاب العرب ناعيا إيهاب الوردانى: عاش عمره مدافعا عن الكتاب

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الإتحاد العام للكتاب والأدباء العرب برئاسة الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادى، الشاعر إيهاب الوردانى، الذى رحل عن عالمنا منذ ساعات.

وقالت الاتحاد فى بيان صدر اليوم : "باسم مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وباسم الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ينعى الأمين العام للأدباء والكتاب العرب، بقلوب حزينة يعتصرها الألم، إلى جمّاع الأدباء والكتاب والمثقفين في مصر والعالم العربي وفاة الكاتب الكبير والنقابي البارز الأستاذ إيهاب الورداني أمين صندوق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وأمين الشئون المالية والإدارية للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 63 عامًا متأثرًا بإصابته بفايروس كورونا.

وتابع الاتحاد فى بيانه، كان الراحل مثالاً يحتذى به في التفاني والتواضع وإنكار الذات والدفاع عن الحق وخدمة الكتاب والأدباء، وسيقام تأبين له باسم الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وباسم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وباسم النقابة الفرعية لاتحاد كتاب وسط الدلتا، وسيعلن عن موعد كل تأبين في حينه، نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحماته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأصدقاءه وأحباءه.