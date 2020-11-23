سبقها حماقي وراغب علامة.. ياسمين صبري تستضيف سيدة المطر في منزلها.. مواقف النجوم الإنسانية لن تنتهي.. تفاصيل

المواقف الانسانية للفنانين كثيرة ومختلفة الاشكال، واخرهم موقف الفنانة ياسمين صبري التي استضافت السيدة نعمات بائعة "المناديل" في منزلها اليوم، بعد انتشار صورها علي منصات "السوشيال ميديا"،من خلال التقرير التالي نرصد لكم ابرز المواقف الانسانية للنجوم.

1_ ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جمعتها بالحاجة نعمات المعروفة إعلامية بلقب بسيدة المطر أثناء استضافتها فى منزلها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلقت ياسمين على الصورة قائلة : "الحاجة نعمات نورتني النهارده في البيت، شربنا الشاي مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير. ست صبورة ومكافحة. ربنا يديها الصحة وطول العمر".

2_تامر حسني

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو للفنان تامر حسني أثناء زيارته منزل طفل يدعي "يوسف" كان يتمني رؤيته.

وظهر "تامر" في الفيديو وهو يحتضنن الطفل ويتحدث معه داخل المنزل.

3_عاصي الحلاني

طلب الفنان عاصي الحلاني من الجمهور اثناء حفل غنائي له، صعود فتاة من ذو الاحتيجات الخاصة ليصافحها، وحاولت الفتاة تقبيل يد لانه سحبها سريعا حتي لا تفعل ذلك.

4_ راغب علامة

نال الفنان اللبناني راغب علامة اعجاب الجمهور بسبب موقفه الانساني في حفله الاخير بـ "العاصمة اللبنانية"، حيث توجه الي الجمهور، ونزل من علي خشبة المسرح لـيغني مع طفل من "ذو الاحتيجات الخاصة".

5_محمد حماقي

اوقف الفنان محمد حماقي الغناء اثناء حفله الاخير بـمارينا، بسبب طفلة تائهة من اسرتها، ولم يكمل الغناء الا بعد العثور علي الطفلة.

6_ محمد رمضان

طلب احد المتابعين للفنان محمد رمضان علي موقع "انستجرام" مبلغ مالي ليرد الاخير :"طيب ابعتلي التفاصيل على الخاص".

7_ساندي

اوقفت الفنانة ساندي الغناء في حفلها بـ "بورسعيد" بسبب اعتداء احد الاشخاص المنظميين للحفل، بعد محاولته الصعود الي المسرح، وصممت ساندي الذهاب اليه والتقاط صورة تذكارية برفقة.