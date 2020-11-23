تعرف على موعد عزاء الموسيقار طارق عاكف

القاهرة - محمد ابراهيم - قررت أسرة الموسيقار طارق عاكف، تلقى عزاء الراحل يوم الخميس المقبل بعد صلاة المغرب، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وشيعت جنازة طارق عاكف ظهر اليوم الإثنين من مسجد السيدة نفيسة.

ونشر الموسيقار أمير عبد المجيد: "الحمد لله بلغنا الأمانة وتمت بخير ورحمك الله يا زميل العمر، تقرر العزاء في أخونا طارق عاكف يوم الخميس الموافق ٢٦١١ في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين".

طارق عاكف من مواليد 28 نوفمبر 1960م، وهو ملحن وموزع موسيقى وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف، ويمتلك أستوديو "صوت الحب" فى القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية.

ومن أبرز المطربين الذين تعامل معهم طارق عاكف، راغب علامة وماجدة الرومى ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصى الحلانى ورابح صقر ولطيفة وأحلام، ميادة الحناوي وجورج وسوف وذكرى وهاني شاكر وغيرهم من النجوم العرب حيث تعاون مع أكثر من 60 فنانا عربيا.