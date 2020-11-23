صور جديدة من خطوبة أحمد سلطان نجم SNL بالعربى على فتاة من خارج الوسط الفني

احتفل الفنان احمد سلطان نجم برنامج SNL بالعربى بخطوبته على فتاة خارج الوسط الفنى وحرص على حضور الخطوبة الاهل والمقربين فقط منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وشارك أحمد سلطان تصوير دوره في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع الفنان علي ربيع والمخرج وائل إحسان، حيث يجسد سلطان شخصية كوميدية، وهو عبارة عن شاب صاحب تركيبة عقلية غريب، أقرب إلي الجنون، حيث يأتي من الأقاليم إلي القاهرة، بحثًا عن حلمه في مجال الاختراع، ويساعد علي ربيع الذي يجسد شخصية طالب في كلية الهندسة علي تحقيق أحلامه أيضا في نفس المجال.

وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية بين سلطان وربيع، خاصة وأن هناك العديد من المشاهد التي تجمعهما سويا، والتي تؤثر بشكل واضح في الأحداث الدرامية للمسلسل.

ومن جانبه قال أحمد سلطان أنه سعيد للغاية للتعاون مع الفنان علي ربيع، الذي وجد تناغما فنيا كبيرا معه، بجانب حبه للكوميديا التي يقدمها ربيع في أعماله الفنية.

وأضاف سلطان أنه كان يتمنى منذ وقت طويل أن يعمل مع المخرج وائل إحسان، الذي يعتبره من أهم مخرجي الكوميديا في مصر، والذي يتميز بطابع فني خاص، ولونًا مختلفًا من ألوان الفن والإخراج، هذا بجانب المنتج صادق الصباح الذي يعمل دائمًا علي توفير كافة الإمكانيات التي تسمح بأن يخرج المسلسل في أفضل صورة.

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة علي ربيع وأحمد سلطان وكريم عفيفي وسهر الصايغ وإخراج وائل إحسان.

وشاركت نانسي إبراهيم في المسلسل الإذاعي "برنس ونصف"، والمقرر بثه على إذاعة البرنامج العام خلال شهر رمضان.

العمل من بطولة الفنان إسلام إبراهيم، وطارق عبد العزيز وعفاف رشاد وفكري صادق، ومن تأليف محمد علي، وإخراج د.محمد لطفي.

تدور فكرة المسلسل في إطار كوميدي يعتمد على كوميديا الموقف، ويقدم قيما مثل: الإيجابية والبحث عن الذات وما قد يتمتع به الإنسان من مواهب خلاقة بغض النظر عن بيئته أو ما شب عليه من خطأ ليبرهن المسلسل على أن الإنسان يستطيع أن يغير ويتغير.