سناء شافع يتصدر الأعلى بحثا على جوجل بسبب ابنته وطليقته

عاد اسم الفنان المصري الراحل سناء شافع للظهور من جديد، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر على وفاته.

وأصبح اسم سناء شافع تريند على موقع غوغل، بعد نشر أخبار زفاف ابنته مايا، أمس .

وتوفي سناء شافع في 12 أغسطس الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عاما.

وشاركت الفنانة ندى بسيوني، صور وفيديوهات من حفل زفاف ابنتها مايا، ابنة الفنان سناء شافع، ومن بينها مقطع فيديو قدمت ندى ابنتها إلى عريسها فى حفل الزفاف، نظرا لوفاة الأب الذي يقوم بذلك عادة.

وانفصلت الفنانة المصرية ندى بسيوني عن زميلها سناء شافع في بدايات مشوارها الفني، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة مايا، ثم تزوجت من المخرج شريف يحيى وانفصلت عنه كذلك.

وسناء شافع أستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبرز في فترة الثمانينيات في أدوار مثل المسلسل التلفزيوني "أولاد آدم"، من بطولة عبد المنعم إبراهيم ورجاء الجداوي، كما شارك الفنان عادل إمام بطولة أفلام "حتى لا يطير الدخان" و"مسجل خطر".