المهرجان الثاني للأراجوز "الاراجوز ملهما" في بيت السناري

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع فرقة ومضة، مهرجان الأراجوز الثاني تحت عنوان "الاراجوز ملهما"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020 في تمام الساعة السادسة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

ويضم المهرجان هذا العام مجموعة من العروض التي تجسد روعة وجمال التراث وتعالج بعض القضايا المعاصرة، ومنها "أراجوز السوشال ميديا"، لمناقشة الجوانب السلبية والإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الحياة الاجتماعية، و"الأراجوز في المدينة" لإلقاء الضوء على السلوكيات اليومية، بالإضافة إلى "أراجوز السينما" و"أراجوز أساطير بلاد العجائب".

وسيقام على هامش المهرجان مجموعة من الورش والندوات حول استلهامات الأراجوز في السينما المصرية وكيفية فتح آفاق وموضوعات جديدة لجعل الأراجوز أكثر عصرية وواقعية.

يأتي المهرجان في ضوء الاهتمام بفن الأراجوز كأحد عناصر التراث الإنساني بعدما وضع على قوائم الصون العاجل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في 2018، وبعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى من المهرجان العام الماضي، وكذلك الحفاظ على هذه الفنون لأنها تمثل التراث الشعبي، أحد مصادر تشكيل الوعي المصري والتأريخ للذاكرة المصرية، حيث يمكن الاعتماد على التراث الشعبي كمصدر للتاريخ.

جدير بالذكر أن فرقة "ومضة" لعروض الأراجوز وخيال الظل أسّسها د.نبيل بهجت عام 2003، وشعارها "إن لدينا ما يستطيع أن يعبِّر عنا"، وتقدم الفرقة عروضها بشكل منتظم، وفتحت أبوابها منذ اليوم الأول كمدرسة لنقل الخبرة للأجيال المتعاقبة، فكانت من أولى فرق الدمي التي قدّمَت ورشًا تعليمية، فقدمت الفرقة أكثر من 80 ورشة تعليمية داخل مصر وخارجها، وأنتجت 21 مسرحية عرضتها في أكثر من 30 دولة بعدة لغات، وقدمت الفرقة بالتعاون مع أحد المسارح ببنسلفانيا 121 ليلة عرض لأربعين ألف مشاهد بالولايات المتحدة الامريكية، وكذلك قدمت عروضها في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان وتونس واليمن، وغيرها من الدول وعمل مع الفرقة فنانون من مختلف دول العالم.

يُفتتح المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020 في تمام الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى الجمعة.

