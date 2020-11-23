تعرف على تطورات الحالة الصحية لميار الببلاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - طمأنت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، جمهورها على حالتها الصحية وخروجها من المستشفى، في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما احتجزت بها عدة أيام.

وكتبت الببلاوي على حسابها الشخصي بـ”فيس بوك”: “اللهم لك الحمد فاضلي نص ساعة وأخرج من المستشفى وأرجع البيت بس لسه مش مسموحلي بالسفر علشان رجلي والله ماعارفة أشكركم إزاي على دعاويكم بالشفاء، اللهم أتمم عليا شفاءك لاتنسوني من صالح دعائكم علشان أرجع بقى وحشتوني”.

يشار إلي أن ميار الببلاوي، كانت تعرضت لوعكة صحية شديدة تسببت في دخولها الرعاية المركزة، لعدة أيام، في الولايات المتحدة.