عباس ابو الحسن يطالب بشطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية

القاهرة - محمد ابراهيم - طالب الفنان عباس ابو الحسن، من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكى، بشطب الفنان محمد رمضان، من النقابة بعد صورته مع فنان إسرائيلي عبر السوشيال ميديا.

وكتب عباس أبو الحسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"ينتظر جميع الفنانون الوطنيون من السيد المحترم نقيب المهن التمثيلية فتح تحقيق فوري وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوصول الي ابعاد الانتهاك الصارخ لرفض التطبيع الملتزمه به النقابة والذي يصل الي حدود المؤامرة الممنهجة للالتفاف الصهيوني علي شبابنا ومجتمعنا من خلال تجنيد فنان له للاسف شعبية عريضة".

وأضاف:"النقابة قامت من قبل بشط الكاتب علي سالم من سجلاتها بعد قيامه بالتطبيع، كما ننتظر من السيد النقيب ان يتم ذلك بشفافية كاملة، لقد قمت سيادتك من قبل بشطب كل من الممثل النقابي خالد ابو النجا والممثل النقابي عمرو واكد ووصفهم في بيان رسمي بالخائنين لوطنهم ودون اجراء تحقيق معهم - بالمخالفة للوائح النقابة لمجرد انهم ذهبو الي لجنة من لجان الكونجرس الامريكي وابدوا اعتراضهم علي ضيق مساحة الحريات في مصر".

وأختتم" رغم أولا الفنان حسين فهمي قام بنفس المشاركة في عصر الرئيس مرسي ولم يتوقف احد عند ذلك و ثانيا : رأي الكثيرين أن المواقف السياسية للفنان ليست من شأن النقابة طبق للوائحها