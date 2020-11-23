أصالة تقدم حفل اون لاين تحت رعاية شركة روتانا

القاهرة - محمد ابراهيم - تقدم النجمة السورية أصالة، حفلًا على طريقة الـ”أونلاين”، عبر تطبيق “شاهد. VIP”، يوم 4 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكانت نشرت شركة روتانا” البوستر الدعائي للحفل ، عبر حسابها بـ”تويتر”، وعلقت قائلة: “مكملين معاكم الطرب وأجمل اللحظات، رجعنالكم بحفل مميز مع أصالة الغناء العربي في حفل لايف أونلاين من تنظيم روتانا، عبر تطبيق شاهد VIP في 4 ديسمبر، 10:00 بتوقيت السعودية.

يشار إلي أن أخر البومات النجمة أصالة، "لا تستسلم "الذي تم طرحه خلال الفترة الماضية وهو خليجي ضم 20 أغنية بالتعاون مع أكبر الشعراء والملحنين في الوطن العربي.