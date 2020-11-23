فن ومشاهير

أصالة تقدم حفل اون لاين تحت رعاية شركة روتانا

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القاهرة - محمد ابراهيم - تقدم النجمة السورية أصالة، حفلًا على طريقة الـ”أونلاين”، عبر تطبيق “شاهد. VIP”، يوم 4 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكانت نشرت شركة روتانا” البوستر الدعائي للحفل ، عبر حسابها بـ”تويتر”، وعلقت قائلة: “مكملين معاكم الطرب وأجمل اللحظات، رجعنالكم بحفل مميز مع أصالة الغناء العربي في حفل لايف أونلاين من تنظيم روتانا، عبر تطبيق شاهد VIP في 4 ديسمبر، 10:00 بتوقيت السعودية.

يشار إلي أن أخر البومات النجمة أصالة، "لا تستسلم "الذي تم طرحه خلال الفترة الماضية وهو خليجي ضم 20 أغنية بالتعاون مع أكبر الشعراء والملحنين في الوطن العربي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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