قمراية .. شيري عادل تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور | شاهد

وكانت الفنانة شيري عادل، قد صرحت بأنها مرت بظروف شخصية تسببت في تعطيل مسيرتها الفنية والابتعاد قليلًا عن الوسط الفني لأكثر من عام قبل أن تعود ببطولة مسلسل "أمر شخصي".

وأضافت شيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على التليفزيون المصري، أنها لم تفكر بعد زواجها من الداعية معز مسعود في اعتزال التمثيل لكنها كانت تنتظر دورا مؤثرا لتجسيده.

وتابعت شيري: "لم يشترط معز مسعود بعد زواجي منه اعتزالي التمثيل لكني انشغلت في الحياة الزوجية وابتعدت عن التمثيل وعندما عدت إلى الفن لم أجد موضوعا ينال إعجاب الناس قبل أن أشارك في مسلسل أمر شخصي".

وأوضحت شيري: "تحولت علاقتي بمعز مسعود بعد الانفصال إلى علاقة الاحترام بعيدًا عن الخلافات والمشكلات، والطلاق كان منذ أكثر من عام".

وتحدثت الفنانة شيرى عادل فى تصريحات لـ دوت الخليج عن رأيها فى انتقاد الجمهور بشكل حاد للفنان، وتدخلهم في حياتهم الشخصية بشكل كبير.

وقالت إن الانتقادات فى العمل مهمة جدا ما دامت لاتحمل أى تجريح، لافتة إلى أن هذا يساعد الفنان فى التطوير من نفسه، وأكدت أن الجمهور من حقه أن يتدخل فى الحياة الشخصية للفنان، لافتة إلى أن هذا حب، وهم لديهم الرغبة فى معرفة كل التفاصيل الخاصة بالنجم الذي يحبوه، كما أكدت أن هذا شئ جيد بالنسبة لها أن يبحث الجمهور عنها، ويهتم بكل أخبارها.

يذكر أن شيري عادل كرمت بـ مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم أمس عن دورها فى حكاية أمر شخصي بمسلسل إلا أنا، وحرصت على مشاركة مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيه أثناء تكريمها بجائزة التميز.