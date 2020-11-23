نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيري عادل تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة شيرى عادل، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "عادل" في الصورة بملابس شتوي، وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها.

وكانت الفنانة شيري عادل، قد صرحت بأنها مرت بظروف شخصية تسببت في تعطيل مسيرتها الفنية والابتعاد قليلًا عن الوسط الفني لأكثر من عام قبل أن تعود ببطولة مسلسل "أمر شخصي".

وأضافت شيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على التليفزيون المصري، أنها لم تفكر بعد زواجها من الداعية معز مسعود في اعتزال التمثيل لكنها كانت تنتظر دورا مؤثرا لتجسيده.

وتابعت شيري: "لم يشترط معز مسعود بعد زواجي منه اعتزالي التمثيل لكني انشغلت في الحياة الزوجية وابتعدت عن التمثيل وعندما عدت إلى الفن لم أجد موضوعا ينال إعجاب الناس قبل أن أشارك في مسلسل أمر شخصي".

يذكر أن شيري عادل كرمت بـ مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم أمس عن دورها فى حكاية أمر شخصي بمسلسل إلا أنا، وحرصت على مشاركة مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيه أثناء تكريمها بجائزة التميز.

