نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي تمازح جمهورها عبر إنستجرام: "خايفة العرسان تطفش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هالة صدقي صورة لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هالة صدقي بالصورة من مسلسل "عفاريت عدلي علام" ، وعلقت على الصورة ممازحة :"مسائكم كله خير بس خايفة العرسان تطفش".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.