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خالد عليش فى رسالة غامضة: "لو عالطيارة موجودة بس انتي قولي موافقة"

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القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان والإعلامي خالد عليش، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر خالد عليش بالصورة من داخل طائرة وكتب رسالة غامضة معلقاً: "لو عالطيارة موجودة بس إنتي قولي موافقة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد عليش، مشاركته في مسلسل "عوالم خفية"، بجانب الزعيم عادل إمام وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت طرحه ولاقى إعجاب الجماهير.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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