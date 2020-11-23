تعرف على نصيحة منه فضالي لجمهورها عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة منه فضالي نصيحة لجمهورها وذلك فى أحدث ظهور لها عبر حسابها بإنستجرام.

ونشرت منه فضالي صورة منه أحدث جلسة تصوير لها وأرفقت بها تعليق وكتبت : نصيحة لكي تعيش سعيد فى هذه الدنيا ليكن بينك وبين الناس حدود ، لا تسمح لأحد أن يتخطاها كن كبيت جميل والحدود هي السور الذي يحميك.

في سياق منفصل، كانت آخر أعمال منة فضالي فيلم "زنزانة 7" في دور العرض السينمائية وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".

مسلسل "قيد عائلي" من بطولة عزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وبوسى، وميرڤت أمين، محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودى، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".

