مسلسل إلا أنا.. حكاية أول السطر في التريند المصري بعد ثلاث حلقات

استطاعت حكاية " اول السطر" التي تلعب بطولتها النجمة درة احتلال المركز الرابع في التريند المصري بعد عمرو دياب ومحمد رمضان ومرتضى منصور.

لتسيطر حالة من السعادة على النجمة درة وفريق عمل حكاية "أول السطر" وهي الحكاية الثامنة ضمن حكايات مسلسل " إلا أنا"، حيث حققت حلقات المسلسل تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء تويتر أو فيس بوك وحصدت إشادة كبيرة من المتابعين. منذ أولى حلقاته.

الحكاية التي تحمل بعدا إنسانيا كبيرا مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة، وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح، ويخرجها محمود كامل ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي .والاطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال نبيل وصالح عبد النبي ومريم وعدد كبير من الوجوه الجديدة.

على صعيد أخر تواصل أسرة الحكاية التصوير، الحكاية هي الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، ومن إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي.

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا انا والذي كان قد عرض منه سبعة حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت.، وأمل حياتي وأمر شخصي. وضي القمر ولازم أعيش وربع قيراط.