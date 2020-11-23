شهور صعبة جدا.. أمير طعيمة يحذر الجمهور من موجة كورونا الثانية

نشر الفنان أمير طعيمة تعليقا عبر حسابه على تويتر يحذر فيه الجمهور من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وقال امير : "الموجة الثانية من كورونا أعنف مما تتخيلوا، شهر ديسمبر ويناير وفبراير هتبقى شهور صعبة جدا.

وأضاف أمير : "ما بنقولش لحد ما ينزلش لأكل عيشه، بس بالله عليكم تاخدوا بالكم عشان نفسكم وأحبائكم .. كلنا اتحركنا في الصيف ونسينا الكورونا بس لازم ناخد حذرنا الفترة الجاية لأنها هتبقى صعبة.. ربنا يحفظ الجميع".

وعلق الشاعر أمير طعيمة على ازمة الفنان محمد رمضان المتداولة، بسبب ظهوره فى صورة مع مطرب اسرائيلي واتهامه بالتطبيع.

وقال أمير طعيمة من خلال تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: "ما ينفعش تهاجم رمضان او تدافع عنه الا لو عندك المعلومة دي: هل هو كان عارف ان الشخص ده إسرائيلي؟"

واضاف :" لو عارف يبقي تصرف خاطئ بكل المقاييس لان اسرائيل كانت وستظل عدو تاريخي".

وتابع: "اما لو مَش عارف فالهجوم عليه فيه مزايدة وظلم، الفنان بيتصور يوميا مع العشرات ومَش هيسأل كل واحد انت منين".

ونشر الفنان محمد رمضان، تعليقا جديدا على أزمته المتداولة بعد نشر صورة له مع مطرب اسرائيلى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وقال محمد رمضان: "مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه ❤️☝???? قال تعالى لكم دينكم ولي دين #صدق_الله_العظيم #ثقة_في_الله_نجاح #محمد_رمضان

ونشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي عومير آدام.

وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع.

ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الاسرائيلى فى دبى.

ومن المعروف أن الاعلامى الاماراتى حمد المزرعى يدعم اسرائيل وكان اخر دعم فى أزمة مطار بن جوريون في تل أبيب.

وأعلن المزروعي قبل أيام عن وصوله إلى تل أبيب، بعد نحو شهر على إعلان الإمارات العربية المتحدة التطبيع مع إسرائيل.

ونشر المزروعي عبر حسابه بموقع تويتر صورة له وخلفه تظهر طائرة عليها العلم الإسرائيلي، وكتب في تغريدة ثانية "تل أبيب".

وحقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 49 مليونا و652 ألف مشاهدة، بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.

ويشارك مع محمد رمضان في غناء الكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.