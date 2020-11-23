بعد أزمة محمد رمضان.. سامي مغاوري يكشف دور الفنانين في النضال ضد إسرائيل

نشر الفنان سامي مغاوري، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بشأن أزمة الفنان محمد رمضان بعد انتشار صور له مع إسرائيليين.

وقال سامي مغاوري "بعد نكسة سنة ١٩٦٧ لم تنكسر إرادة الشعب المصري، فحاولت إسرائيل كسر إرادة الشعب المصري بضرب اقتصاده، وقامت بالهجوم على معامل تكرير البترول في السويس الباسلة، وقامت بضرب الصهاريج وخزانات التكرير بقنابل النابلم المحرمة دوليا".

وأضاف سامي مغاوري "التصقت اجساد المصريين بالخزانات من شدة النيران وهم يدافعون عن عن مصانعهم وبعد ذلك قررت قوى الاحتلال ان تحرق وتدمر آلاف الافدنة المزروعة بالخضار والفاكهة على خط القنال ولكن الفلاحين رفضوا ترك الارض والعرض وصمموا على أن يقدموا ارواحهم فداء لأرضهم ولزرعهم.

وأوضح سامي مغاوري "وبعد ذلك قرروا ضرب مستقبل مصر فضربوا بالطائرات مدرسة بحر البقر ومات المئات من الأطفال وهم يكتبون على كراريسهم، وأثناء حرب الاستنزاف كان الفنانون سباقون للذهاب إلى الجبهة للوقوف بجانب الضحايا والجرحى ومؤازرة جيش مصر الباسل".

وأشار سامي مغاوري إلى أن في منتصف الثمانينيات سافر العشرات من الفنانين المصريين إلى لبنان اثناء الحرب الاهلية ووقفوا في صفوف المقاومة وقدموا فنهم تحت قصف المدفعية والطائرات.

واختتم سامي مغاوري "هذا هو الشعب المصري الذي تربيت على يديه وشربت منه المثل العليا وهؤلاء هم الفنانين الذين تعلمت على أياديهم الدروس".

وأعلن الفنان عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، اتخاذ اتحاد النقابات الفنية قرارا في الأزمة الخاصة بالفنان محمد رمضان والتي ثارت فى الساعات الماضية بعد انتشار صور له مع إسرائيليين. وقال عزوز إن الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة اليوم بتاريخ 23/11/2020 وقف عضو نقابة المهن التمثيلية محمد رمضان، لحين التحقيق معه بحد أقصى في الأسبوع الأول من ديسمبر 2020". وأثار الفنان محمد رمضان جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية بعد ظهوره مع عدد من الإسرائيليين فى إحدى الحفلات الخاصة بدبى واتهامه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.