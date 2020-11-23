يستعد الفنان وائل الغمراوي لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "أميرة الكون" خلال الفترة المقبلة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".
وانتهى "وائل" مؤخرا من تسجيل أغنية "أميرة الكون" بأحد الأستوديوهات الخاصة، لتدخل مرحلة المكساج، تمهيدا لطرحها عبر المنصات الإلكترونية المختلفة وعدد من القنوات الفضائية.
أغنية "أميرة الكون" تنتمي لنوعية الأغاني الإيقاعية، من كلمات الشاعر الغنائي محمود شوقي، صولوهات أحمد وزة، وتوزيع نادر السيد.
ويقف "الغمراوي" على تحضيرات أغنية جديدة يطرحها على طريقة السينجل مطلع العام المقبل الجديد، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، ويتعاون في الكليب الخاص بها مع المخرج شريف ترحيني.
ويخوض "وائل" تجربة التمثيل لأول مرة من خلال فيلم بعنوان "بعد الملف"، يكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.
وأحيا وائل الغمراوي مؤخرا حفلا غنائيا بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس، ويعد الحفل الأول له منذ تفشي فيروس كورونا.
يشار إلى أن آخر أعمال وائل الغمراوي أغنية تحمل اسم "يا بحر يا" التي طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وائل الغمراوي يستعد لطرح أغنية "أميرة الكون" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.