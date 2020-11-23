وائل الغمراوي يستعد لطرح أغنية "أميرة الكون"

يستعد الفنان وائل الغمراوي لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "أميرة الكون" خلال الفترة المقبلة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وانتهى "وائل" مؤخرا من تسجيل أغنية "أميرة الكون" بأحد الأستوديوهات الخاصة، لتدخل مرحلة المكساج، تمهيدا لطرحها عبر المنصات الإلكترونية المختلفة وعدد من القنوات الفضائية.

أغنية "أميرة الكون" تنتمي لنوعية الأغاني الإيقاعية، من كلمات الشاعر الغنائي محمود شوقي، صولوهات أحمد وزة، وتوزيع نادر السيد.

ويقف "الغمراوي" على تحضيرات أغنية جديدة يطرحها على طريقة السينجل مطلع العام المقبل الجديد، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، ويتعاون في الكليب الخاص بها مع المخرج شريف ترحيني.

ويخوض "وائل" تجربة التمثيل لأول مرة من خلال فيلم بعنوان "بعد الملف"، يكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وأحيا وائل الغمراوي مؤخرا حفلا غنائيا بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس، ويعد الحفل الأول له منذ تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن آخر أعمال وائل الغمراوي أغنية تحمل اسم "يا بحر يا" التي طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".