نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أجري اعيط في الاسانسير".. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بعد وقفه عن التمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان محمد رمضان على قرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي في اجتماعه اليوم بشأن اتهام محمد رمضان بالتطبيع عقب تصويره مع إسرائيليين.

وقال "رمضان" في أول تعليق له على قرار النقابة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" احترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع اسرائيلي واني لا أعلم جنسيته ولو كنت اعلم كنت مؤكد رفضت التصوير،ثانيًا المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل اغاني عربي وانجليزي وفرنسي ولما الاغنية الاسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت اسيب صحابي واجري اعيط في الاسانسير ولا اعمل ايه ؟! انا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكرًا نقابة المهن التمثيلية.. شكرًا شركة الانتاج على إيقاف مسلسلي رمضان القادم.. شكرًا جمهوري لعدم دعمكم لي".

يذكر أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي قرر إيقاف محمد رمضان عن التمثيل لحين التحقيق معه.