نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل شيخ يعرض على الهضبة كلمات أغنية باسم "غدارين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرض المستشار تركي آل شيخ على الهضبة عمرو دياب اسم أغنية وءلك من خلال تعليقات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتحمل الأغنية اسم "غدارين".

وسأل "آل شيخ" الهضبة عن وجود مكان في ألبومه الجديد ورد عليه الهضبة قائلا: " صاحي وبشتغل وجاهز للسمع".

وشارك الهضبة عمرو دياب تغريدة عقب ذلك قائلا: "بتفائل بالأغاني اللي بتيجي في الآخر يالا بينا".

يذكر أن الهضبة عمرو دياب يستعد في هذه الفترة لألبومه الغنائي الجديد.