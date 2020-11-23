نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل عام وأنتي جميلة.. نبيلة عبيد تهنئ لبنى عبدالعزيز بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة نبيلة عبيد على تهنئة الفنانة لبني عبدالعزيز بمناسبة عيد ميلادها الذي حل أمس. ونشرت نبيلة عبيد صورة للفنانة القديرة لبني عبدالعزيز ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ووجهت لها رسالة خاصة وكتبت : كل عام وأنتي جميلة يا أحلي الجميلات ، الأستاذة لبني عبدالعزيز يارب ديما تفضلي منورة دنيتنا. والجدير ذكره أن نبيلة عبيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل " سكر زيادة" وحقق خلاله نجاحاً كبيراً برفقة سميحة أيوب ونادية الجندي .

