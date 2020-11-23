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كل عام وأنتي جميلة.. نبيلة عبيد تهنئ لبنى عبدالعزيز بعيد ميلادها

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة نبيلة عبيد على تهنئة الفنانة لبني عبدالعزيز بمناسبة عيد ميلادها الذي حل أمس.

ونشرت نبيلة عبيد صورة للفنانة القديرة لبني عبدالعزيز ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجهت لها رسالة خاصة وكتبت : كل عام وأنتي جميلة يا أحلي الجميلات ، الأستاذة لبني عبدالعزيز يارب ديما تفضلي منورة دنيتنا.

والجدير ذكره أن نبيلة عبيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل " سكر زيادة" وحقق خلاله نجاحاً كبيراً برفقة سميحة أيوب ونادية الجندي .

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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