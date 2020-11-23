الفنان الكويتي محمد الحداد يعلن وفاة والده بسبب فيروس كورونا

محمد الحداد الفنان والمخرج الكويتي كشف عن وفاة والده بعد معاناته خلال الفترة الماضية مع فيروس كورونا، وقدم العديد من نجوم التعازي للفنان محمد الحداد.

وفاة والد الفنان محمد الحداد متأثرا بكورونا

محمد الحداد نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة أعلن فيها عن وفاة والده متأثرا بفيروس كورونا الذي أصيب به خلال الفترة الماضية، ودعى الفنان والمخرج الكويتي لوالده بالرحمة والمغفرة فكتب في النعي الذي نشره: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالي والدي بعد معاناته من فيروس كورونا، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه، رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيخ جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

النجوم يقدمون التعازي للفنان محمد الحداد

محمد الحداد قدم له التعازي العديد من النجوم في وفاة والده من بينهم الفنان أمير كرارة الذي علق على ما نشره محمد الحداد فكتب: "يا حبيبي البقاء لله شد حيلك يا أخويا"، كما قدم التعازي المخرج البحريني محمد القفاص الذي كتب :"عظم الله لك الأجر والله يرحم الوالد ويسكنه فسيح جناته "، بينما ساند كذلك محمد الحداد الفنان محمد الشعيبي فقال: "عظم الله اجرك ياخوي شد حيلك عسى الله يرفع منازله يارب ويثبته عند السؤال"، وعلق أيضا الإعلامي علي نجم على وفاة والد المخرج والفنان محمد الحداد فكتب: "عظم الله اجرك ياخوي.. مثواه الجنة إن شاء الله "، الإعلامية مي العيدان نعت كذلك والد الفنان محمد الحداد عبر حسابها على "انستجرام" وطالبت من متابعيها الدعاء له فكتبت: "انتقل الى رحمة الله والد الفنان و المخرج محمد الحداد زوج الفنانه هنادي الكندري متأثرا بفيروس كورونا، الله يرحمه ويغفر له و يسكنه فسيح جناته، لا تحرموه من الدعاء فالدعاء رزق الميت".

آخر أعمال الفنان والمخرج الكويتي محمد الحداد

محمد الحداد قد شارك خلال الفترة الماضية في أكثر من عمل درامي تم عرضهم في عام 2020 والذي من بينهم مسلسل "كسرة ظهر" الذي عرض في شهر رمضان الماضي وشارك في بطولته الفنان الكبير عبدالله السدحان، والفنانة هنادي الكندري، وأحمد العونان، وأميرة محمد ، وفهد البناي، كما شارك كذلك في بطولة مسلسل "رقم الحظ 7" وهو من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة هيا عبدالسلام، وفؤاد علي، وميثم بدر، وناصر عباس، وإيمان الحسيني، والعمل من تأليف مريم نصير، وإخراج مصطفى رشيد.

محمد الحداد متزوج من الفنانة الكويتية هنادي الكندري منذ ما يقارب الـ6 سنوات، وقد رزقت من الفنان محمد الحداد بطفلين توأم هما آدم وإيفا محمد الحداد.