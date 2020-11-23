تدهور الحالة الصحية الفنانة وعد البحري ووضعها على جهاز الأكسجين..فيديو

وعد البحري الفنانة السورية وإحدى نجوم الموسم الثاني من برنامج "سوبر ستار" واجهت أزمة صحية خلال الساعات الماضية كشفت لمتابعيها عن أسبابها، وكذلك تفاصيل وضعها الصحي.

الفنانة وعد البحري تواجه أزمة صحية

وعد البحري الفنانة السورية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو أثناء وضعها على جهاز تنفس في إحدى المستشفيات في العاصمة السعودية الرياض، لكنها أكدت على أن وضعها الصحي مستقر وبخير، بينما أوضحت أن معاناتها من مرض الربو والحساسية هو الذي تسبب في تدهور حالتها النفسية بشكل سريع، وكذلك الأخبار الصعبة التي تستمع لها خلال الفترة الماضية فكتبت: "تعبانة لكن أنا الحمدلله بخير.. بس خلاص ماعدتش قادرة استحمل الأخبار الحزينة والله.. الربو والحساسية بيزيدوا مع الحالة النفسية السيئة".

وعد البحري تطلب من متابعيها الدعاء لها

وعد البحري طلبت كذلك من متابعيها الدعاء لها من أجل تجاوز هذا الوصع النفسي والصحي فكتبت: "الله المستعان دعواتكم"، وقد نشرت كذلك فيديو في خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" طمأنت فيه متابعيها فقالت: "أنا بخير الحمدلله لا تخافوا والحمدلله انتهيت من الظرف الذي مررت به"، وعد البحري قد نشرت أيضا صورة أثارت قلق متابعيها بعدما علقت عليها بشكل مختصر فكتبت: "حالتي صعبة"، وقد سعى العديد من محبي وزملاء الفنانة السورية للاطمئنان عليها ومن بينهم الشاعر بهاء الدين محمد.

وعد البحري تخضع لعملية تكميم للمعدة

وعد البحري قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة خلال السنوات الماضية ومن أشهر الأغاني التي قدمتها أغنية: "تجربة"، و"نسيت أنا مين"، كما قدمت في عام 2008 أغاني مسلسل أسمهان الذي قامت ببطولته الفنانة سلاف فواخرجي، وشاركها البطولة كل من فراس إبراهيم، وأحمد شاكر، وعبداللطيف، وورد الخال، وعابد فهد، وأمل رزق.

وقد واجهت الفنانة السورية أكثر من أزمة في عام 2019 وذلك بعدما أعلنت انفصالها عن المنتج أحمد البنا، بعد زواج دام سنوات وإنجابهما طفلهما الوحيد عيسى، وقد أعلن أحمد البنان أن الطلاق قد وقع في شهر ديسمبر 2018، في أجواء هادئة وبكل ود بين الطرفين، وأشار إلى أنه فضل التكتم على خبر الطلاق مراعاة لخصوصية الحياة الشخصية له ولطليقته.

كما كشفت عن نقلها للمستشفى من أجل إجراء عملية تكميم المعدة من أجل إنقاص وزنها وقد طمأنت محبيها في مقطع فيديو على صحتها، كما انهالت عليها رسائل الدعم من قبل جمهورها الذين حاولوا الاطمئنان على حالتها الصحية وتمنوا لها الشفاء العاجل.