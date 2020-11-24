محمد رمضان يعلن إلغاء مسلسله في رمضان 2021 ويشكر الجمهور على عدم دعمه

القاهرة - محمد ابراهيم - اعلن الفنان محمد رمضان، إلغاء مسلسله "موسي" والذي كان من المقرر عرضه موسم دراما رمضان المقبل وذلك بعد أزمته علي السوشيال ميديا .

وكتب رمضان، علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكراً نقابة المهن التمثيلية .. شكراً شركة الانتاج على إلغاء مسلسلي رمضان القادم .. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي ثقتي_

في الله وحده".

من ناحية أخري اعلنت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، موعد محاكمة محمد رمضان حيث أصدر أن الجلسة من المقرر إقامتها يوم 19 ديسمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، بتهمة الإساءة للشعب المصري.

وأقام المحامي طارق محمود، الدعوى أمام "الأمور المستعجلة"، على خلفية تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان المصري مع فنان إسرائيلي يدعى عومير آرم، في دبي.

وتقدم محمود بإنذار على يد محضر لنقابة المهن التمثيلية، مطالبا إياها بإحالة الفنان محمد رمضان، للتحقيق الفوري، وشطبه من جداول النقابة.