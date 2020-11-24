نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تكشف عن سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني، وتتعلق برغبتها في تحويل زواجهما العرفي إلى رسمي.
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جمعتها بالحاجة نعمات المعروفة إعلامية بسيدة المطر أثناء استضافتها فى منزلها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
حالة من الجدل الواسع أثارها رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وهى الشائعة التى طفت على السطح خلال الساعات الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن .. حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى .. هل طلبت دينا الشربيني تحول زواجها العرفي إلى رسمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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