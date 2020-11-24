سعد لمجرد يحتفل بنجاح عدى الكلام

احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، بتخطي أغنيته «عدى الكلام» لحاجز الـ 100 مليون مشاهدة، بعد 4 أشهر على طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

كذلك احتفل مؤلف الأغنية «أمير طعيمة» بنجاح الأغنية، إذ كتب عبر انستجرام: «‫#عدى_الكلام‬ و عدى ال ١٠٠ مليون مشاهدة علي يوتيوب فقط في ٤ شهور .. فنان ذكي و مختلف و موهبة خاصة و سعيد ان اول اغنية مصرية له من كلماتي .. شكرا لأصدقائي المبدعين اللي دائما عند حسن ظني بيهم».

وحققت أغنية "عدى الكلام" لـ سعد لمجرد، 100 مليون و371 آلاف مشاهدة؛ بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في 15 يوليو الماضي.

وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق "أنغامي" فى مصر والمغرب.

واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة الـ"توب 5" على أنغامي، قام سعد لمجرد بمشاركتها، مع متابعيه عبر ستورى "انستجرام"، وعبَّر من خلاله عن حبه وشكره للمنصة.

وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام».

يذكر أن أحدث أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.

وتصدر محمد رمضان وسعد لمجرد مؤشر البحث "جوجل" بعد إطلاق الفيديو كليب الذي يشهد أول تعاون بينهما من خلال أغنية "إنساى"، وهو من إخراج حسام الحسيني.

وكان سعد لمجرد أعلن في وقت سابق عبر حسابه على "إنستجرام" عن أغنية تجمعه بمحمد رمضان وكتب: "أغنية الصيف إن شاء الله مع أخي محمد".