بعشق ليلها ونيلها .. أحمد جمال يغني لـ مصر

نشر الفنان أحمد جمال، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهر فيه داخل الاستوديو من كواليس تسجيل أغنيته الوطنية «بعشق نيلها» التي أذاعتها القنوات الفضائية قبل أيام.

وظهر أحمد جمال في الفديو الذي نشره على تويتر، وهو يغني كلمات الأغنية، وعلق كاتبًا الكلمات الأولى لها: «بعشق ليلها و نيلها وحتى تراب شوارعها».

من جهة أخرى، نشر الفنان أحمد جمال، قبل أيام صورة جديدة له من داخل سيارته، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وظهر أحمد جمال وهو يرتدي تيشرت باللون الأسود، مع نظارة شمس سوداء، و حرص على ارتدائه للكمامة .

وعلق أحمد جمال على الصورة قائلا: "في عيد ميلاد كورونا بفكركم بلبس الكمامة، زي النهارده عدت سنة على اكتشاف أول حالة".

يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة "، من كلمات أمير طعيمة و ألحان أحمد جمال وتوزيع محمد شفيق.

وكانت شركة "مزيكا " طرحت من قبل لـ أحمد جمال أغنية " قصاد عيونى " من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام.