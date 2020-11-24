نيقولا معوض لـ"دوت الخليج الفني": شخصية "حازم" في "خيط حرير" كانت تحدي كبير.. وانتظر فيلم "ماكو" بفارغ الصبر (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - بكاريزما وحضور خاص استطاع أن يلفت انتباه الكثير من الجمهور، يسير على خطوات ثابتة، ويقدم أدوار مختلفة ومتنوعة، تألق فى العديد من الأعمال الدرامية المصرية، يعرض له حاليا مسلسل "خيط حرير"، مع الفنانة مي عز الدين، حيث قدم شخصية "حازم"، وهى الشخصية المحورية التى تدور حولها الأحداث.

أجرى "دوت الخليج الفني" حوارا خاصا مع الفنان نيقولا معوض، ليكشف لنا كواليس مسلسل"خيط حرير"، ما الذى حمسه لدور "حازم"، كيف كان التعاون مع مي عز الدين، تجربته فى فيلم "ماكو"، مايستعد له خلال الفترة المقبلة.

وإلى نص الحوار:

فى البداية أعرب الفنان نيقولا معوض، عن سعادته الشديدة بردود أفعال الجمهور على مسلسل "خيط حرير"، بشكل عام وشخصيته فى العمل بشكل خاص.

وأشار إلى أن تجربته فى "خيط حرير"، تعد تجربة ممتعة على كل الأصعدة، سواء بالعمل مع الفنانة مي عز الدين، أو المخرج إبراهيم فخري، أو الشخصية التى يقدمها فى العمل.

وأضاف نيقولا معوض، أن شخصيته فى المسلسل كانت تحدي كبير بالنسبة له، لما فيها من تطورات واختلافات، فشخصية "حازم" فى 2010 تختلف كثيراً عن شخصية حازم فى 2020، كما أنها شخصية مليئة بالاضطرابات فأحيانا تكون الشخصية رومانسية ومرة ثانية شريرة ومرة أخري يتعاطف معها الجمهور.

وعن كواليس العمل مع مي عز الدين، أوضح أن العمل مع مي عز الدين، يعد مكسبًا كبيرًا، فهو يرى أن مي عز الدين على المستوي الشخصي متواضعة وهادئة ومحبوبة، بينما على المستوي المهني فهى شخص ملتزم ومحترف بمعني الكلمة ومحبة لعملها، مضيفاً أنه اكتسب أخت بعد هذا العمل.

كما أضاف أن فريق "خيط حرير"، سواء الفنانة سوسن بدر أو مي سليم أو أحمد خليل، كل هؤلاء يعدوا مكسباً له على المستوي الشخصي قبل المهني، وأنه يعتبر هذه التجربة من أكثر التجارب التمثيلية الممتعة التى خاضها.

وعن تجربته فى فيلم "ماكو"، أشار إلى أنه ينتظر عرض هذا الفيلم بشكل كبير جداً، لأنه يعتبره نقلة نوعية للسينما العربية، موضحاً أن الفيلم سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة.

واختتم حديثه بأنه لن يخوض السباق الرمضاني القادم، بسبب انشغاله بأكثر من عمل، حيث إنه حاليا مشغول بتصوير فيلم أمريكاني، كما أنه يستعد لفيلم سينمائي فى لبنان من بطولته، كما عرض عليه مسلسل عربي مشترك، وهو الآن فى مرحلة الاختيار.