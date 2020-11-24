طرح "تسليم أهالي" للنجمة دنيا سمير غانم في السينمات قريبا

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت النجمة دنيا سمير غانم، من تصوير فيلمها الجديد "تسليم أهالى" الذي يعد البطولة المطلقة الأولى لها السينما.

ودخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج استعداداً لطرحه في السينمات قريبًا.

وتدور أحداث الفيلم حول مطاردة الفنانة لوسى لبطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دورالبطولة أمام دنيا، مما يضطروا إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدى.

ويشارك في بطولة "تسليم أهالي" هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم ايمى سمير غانم ولوسى وآخرين.